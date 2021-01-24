Вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї: яка ситуація на Донбасі за день

24 січня 2021 , 19:16
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Проросійські бойовики на Донбасі знову проігнорували домовленість про припинення вогню. 24 січня режим тиші окупанти порушили 4 рази.

Про факти порушень проінформували моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Де окупанти порушували режим тиші:

  • Поблизу Пісків – ворог двічі стріляв в бік українських позицій з підствольного гранатомета, стрілецької зброї та протитанкового гранатомета.
  • Неподалік Водяного – окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
  • Біля Південного – стріляли з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат та поранених серед українських військових немає.

У зоні проведення ООС працюють сапери

Вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території і виявили 194 вибухонебезпечні предмети.

Більше новин про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, можна прочитати тут.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу