Вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї: яка ситуація на Донбасі за день

Проросійські бойовики на Донбасі знову проігнорували домовленість про припинення вогню. 24 січня режим тиші окупанти порушили 4 рази.

Про факти порушень проінформували моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Де окупанти порушували режим тиші:

Поблизу Пісків – ворог двічі стріляв в бік українських позицій з підствольного гранатомета, стрілецької зброї та протитанкового гранатомета.

– ворог двічі стріляв в бік українських позицій з підствольного гранатомета, стрілецької зброї та протитанкового гранатомета. Неподалік Водяного – окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

– окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Біля Південного – стріляли з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

На щастя, бойових втрат та поранених серед українських військових немає.

У зоні проведення ООС працюють сапери

Вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території і виявили 194 вибухонебезпечні предмети.

Більше новин про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, можна прочитати тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу