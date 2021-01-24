Вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї: яка ситуація на Донбасі за день

Проросійські бойовики на Донбасі знову проігнорували домовленість про припинення вогню. 24 січня режим тиші окупанти порушили 4 рази.
Про факти порушень проінформували моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
До теми Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують пункти пропуску
На щастя, бойових втрат та поранених серед українських військових немає.
Вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території і виявили 194 вибухонебезпечні предмети.Більше новин про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил, можна прочитати тут.