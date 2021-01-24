Вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї: яка ситуація на Донбасі за день
Проросійські бойовики на Донбасі знову проігнорували домовленість про припинення вогню. 24 січня режим тиші окупанти порушили 4 рази.
Про факти порушень проінформували моніторингову місію ОБСЄ. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
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Де окупанти порушували режим тиші:
- Поблизу Пісків – ворог двічі стріляв в бік українських позицій з підствольного гранатомета, стрілецької зброї та протитанкового гранатомета.
- Неподалік Водяного – окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
- Біля Південного – стріляли з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
На щастя, бойових втрат та поранених серед українських військових немає.
У зоні проведення ООС працюють сапери
Вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території і виявили 194 вибухонебезпечні предмети.
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