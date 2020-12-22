Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях, є поранені: деталі про ситуацію на Донбасі
Протягом 21 грудня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримали осколкові поранення 2 українських військових, їх госпіталізували.
Медики зазначили, що стан здоров'я поранених воїнів – задовільний. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Де противник порушував домовленості:
- Неподалік Золотого-4 окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Південного, Луганського та Шумів бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Саме поблизу Південного наші захисники й отримали поранення.
- Поблизу Водяного – противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.
На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь,
– розповіли у штабі ООС.
Зазначимо, що від початку доби 22 грудня на лінії розмежування поки зберігається тиша.
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