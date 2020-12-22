Протягом 21 грудня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів отримали осколкові поранення 2 українських військових, їх госпіталізували.

Медики зазначили, що стан здоров'я поранених воїнів – задовільний. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

Важливо Український військовий потрапив у полон окупантів: що кажуть бойовики

Де противник порушував домовленості:

Неподалік Золотого-4 окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Південного, Луганського та Шумів бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Саме поблизу Південного наші захисники й отримали поранення.

бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Саме поблизу Південного наші захисники й отримали поранення. Поблизу Водяного – противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь,

– розповіли у штабі ООС.

Зазначимо, що від початку доби 22 грудня на лінії розмежування поки зберігається тиша.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до найманців Росії

Представники Нацполіції у районі проведення Операції Об'єднаних сил виявили 68 адмінпорушень. Правоохоронцям вдалось затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збройних формувань Росії та її найманців.

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