З гранатометів у бік українських позицій: бойовики на Донбасі не припиняють обстріли
За 20 грудня на Донбасі проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. Вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу.
Оскільки обстріли противника носили провокативний характер, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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На щастя, бойових втрат та поранень серед наших воїнів немає.
Де порушували режим тиші бойовики:
- Неподалік Пісків – противники стріляли з автоматичних станкових гранатометів;
- Поблизу Авдіївки та Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
- У цих напрямках та в районі Павлополя – відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- В напрямку Південного – окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,
– зазначили у штабі ООС,
У районі проведення ООС працюють сапери
Сапери ДСНС за 20 грудня розмінували більше ніж 3 гектари території. Вони виявили 65 вибухонебезпечних предметів. Їх передали на знищення.
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