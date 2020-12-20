За 20 грудня на Донбасі проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. Вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу.

Оскільки обстріли противника носили провокативний характер, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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На щастя, бойових втрат та поранень серед наших воїнів немає.

Де порушували режим тиші бойовики:

Неподалік Пісків – противники стріляли з автоматичних станкових гранатометів;

– противники стріляли з автоматичних станкових гранатометів; Поблизу Авдіївки та Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

– з ручних протитанкових гранатометів; У цих напрямках та в районі Павлополя – відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

– відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В напрямку Південного – окупанти вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами,

– зазначили у штабі ООС,

У районі проведення ООС працюють сапери

Сапери ДСНС за 20 грудня розмінували більше ніж 3 гектари території. Вони виявили 65 вибухонебезпечних предметів. Їх передали на знищення.

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