Упродовж минулої доби 14 грудня проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Ворожу вогневу активність можна було спостерігати поблизу Шумів, Авдіївка та Пісок. Протягом доби окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Докладніше про ситуацію на Донбасі 14 грудня

У пресцентрі Об'єднаних сил повідомили, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Оскільки всі вогневі провокації противника не мали загрози. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Де відкривали вогонь бойовики

Поблизу Шумів – ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і підствольних гранатометів.

У районі Авдіївки та Пісок – в напрямку українських позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Що відбулося 15 грудня

Було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Бойовики відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.

Провокація противника не мала загрози для захисників України, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 15 грудня: дивіться відео

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу