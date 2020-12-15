Бойовики обстріляли українських воїнів із гранатометів: де було гаряче на Донбасі минулої доби
Упродовж минулої доби 14 грудня проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Ворожу вогневу активність можна було спостерігати поблизу Шумів, Авдіївка та Пісок. Протягом доби окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Докладніше про ситуацію на Донбасі 14 грудня
У пресцентрі Об'єднаних сил повідомили, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Оскільки всі вогневі провокації противника не мали загрози. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Де відкривали вогонь бойовики
- Поблизу Шумів – ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і підствольних гранатометів.
- У районі Авдіївки та Пісок – в напрямку українських позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.
Що відбулося 15 грудня
- Було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
- Бойовики відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.
- Провокація противника не мала загрози для захисників України, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
- Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Зведення пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 15 грудня: дивіться відео
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