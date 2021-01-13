На Донбасі за 12 січня проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші. Один український воїн отримав осколкове поранення. Через обстріли окупантів українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Більшість з порушень зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

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Де відкривав вогонь противник:

Неподалік Пісків та Водяного – бойовики стріляли з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї.

– бойовики стріляли з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї. Поблизу Пісків – відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

– відкривали вогонь з гранатометів різних систем. У передмісті Авдіївки – стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

– стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

– зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

– з великокаліберних кулеметів. Поруч з Водяним та Павлополем противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.

– і з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї.

Український захисник отримав осколкове поранення

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Його доставили до лікарні. Стан здоров'я воїна медики оцінюють як задовільний.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– зазначили у штабі ООС.

З початку 13 січня на лінії розмежування поки зберігається тиша.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу