Окупанти запустили безпілотник з гранатами: як відповіли українські військові

10 лютого 2021 , 20:23
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Джерело:

фейсбук штабу ООС

Проросійські бойовики 10 лютого 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Український воїн отримав вогнепальне поранення. Також окупанти запустили дрон, який скинув 2 постріли біля Золотого-4.

На прицільні обстріли українські захисники давали адекватну відповідь.

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Де порушували режим тиші бойовики:

  • Біля Пісків: окупанти відкривали прицільний вогонь зі снайперської та стрілецької зброї. Через обстріл український військовий отримав поранення.
  • Біля Водяного: противник стріляв з ручного протитанкового гранатомета.
  • Поблизу Золотого: безпілотник скинув 2 постріли ВОГ-17.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил.

Що відомо про стан пораненого

Українського захисника, якого поранили біля Пісків, екстрено доправили до лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють, як задовільний.

Зверніть увагу! У зоні проведення ООС виконують завдання також сапери ДСНС. Вони розмінували 5 гектарів та знайшли 88 вибухонебезпечних предметів.