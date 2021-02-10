Окупанти запустили безпілотник з гранатами: як відповіли українські військові

Проросійські бойовики 10 лютого 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Український воїн отримав вогнепальне поранення. Також окупанти запустили дрон, який скинув 2 постріли біля Золотого-4.

На прицільні обстріли українські захисники давали адекватну відповідь.

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Де порушували режим тиші бойовики:

Біля Пісків: окупанти відкривали прицільний вогонь зі снайперської та стрілецької зброї. Через обстріл український військовий отримав поранення.

окупанти відкривали прицільний вогонь зі снайперської та стрілецької зброї. Через обстріл український військовий отримав поранення. Біля Водяного: противник стріляв з ручного протитанкового гранатомета.

противник стріляв з ручного протитанкового гранатомета. Поблизу Золотого: безпілотник скинув 2 постріли ВОГ-17.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– мовиться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил.

Що відомо про стан пораненого

Українського захисника, якого поранили біля Пісків, екстрено доправили до лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють, як задовільний.

У зоні проведення ООС виконують завдання також сапери ДСНС. Вони розмінували 5 гектарів та знайшли 88 вибухонебезпечних предметів.