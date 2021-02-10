Окупанти запустили безпілотник з гранатами: як відповіли українські військові

Джерело:фейсбук штабу ООС
Проросійські бойовики 10 лютого 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Український воїн отримав вогнепальне поранення. Також окупанти запустили дрон, який скинув 2 постріли біля Золотого-4.
На прицільні обстріли українські захисники давали адекватну відповідь.
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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил.
Українського захисника, якого поранили біля Пісків, екстрено доправили до лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють, як задовільний.Зверніть увагу! У зоні проведення ООС виконують завдання також сапери ДСНС. Вони розмінували 5 гектарів та знайшли 88 вибухонебезпечних предметів.