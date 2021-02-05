Бойовики поранили українського захисника й облаштували позиції біля Кримського

5 лютого 2021 , 07:47
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Протягом 4 лютого війська окупанта 4 рази порушили режим перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілу біля Південного постраждав український захисник.

Джерело: фейсбук штабу ООС

Бойовики гатили у сторону населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід". Про порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.

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Які порушення російських найманців зафіксували

  • Поблизу Південного ворог здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-міліметрового міномета та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.

  • Біля Кримського виявили факт інженерного обладнання позицій противника у сторону українських підрозділів.
  • Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог здійснив кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.
  • Поблизу Павлополя російські найманці відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Ситуація на фронті 5 січня

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Зверніть увагу! Раніше за наказом Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил, що воюють на Донбасі. У планах – перевірка готовності військових виконувати завдання, а також ефективності заходів Міноборони та ЗСУ.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу