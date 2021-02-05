Бойовики поранили українського захисника й облаштували позиції біля Кримського

Протягом 4 лютого війська окупанта 4 рази порушили режим перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілу біля Південного постраждав український захисник.
Джерело: фейсбук штабу ООС
Бойовики гатили у сторону населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід". Про порушення окупантів вже повідомили представників ОБСЄ.
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У результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно госпіталізували, лікарі надають йому необхідну допомогу.
Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.Зверніть увагу! Раніше за наказом Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил, що воюють на Донбасі. У планах – перевірка готовності військових виконувати завдання, а також ефективності заходів Міноборони та ЗСУ.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу