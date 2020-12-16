16 грудня втрачають чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро. Наприкінці серпня їх визнав неконституційними Конституційний суд, однак дав відтермінування на 3 місяці. Але попри це, директором НАБУ все ще залишається Артем Ситник. Також бюро продовжує виконувати свої функції, як і раніше.

Ситник залишається на посаді директора НАБУ: що відомо

За словами міністра юстиції, НАБУ – важливий орган, і багатьом не подобається, тому можна очікувати чимало маніпуляцій, "зрад" та хибних чуток щодо наслідків рішення КСУ. Але зараз жодним чином не змінюються ні статус Ситника, ані статус самого НАБУ. Про це Денис Малюська написав у фейсбуці.

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Якою є ситуація після рішення КСУ

Зараз немає процедури призначення директора НАБУ. Але у коротко- та середньостроковій перспективі це не критично та не надто важливо.

Підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора немає потреби.

Вже у довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ знадобиться владі.

Малюська уточнив, що обрання директора НАБУ дійсно визнали неконституційним, але це відбулось ще у серпні 2020 року. Тому ситуація жодним чином не змінилася внаслідок набрання чинності рішенням КСУ, винесеним у вересні.

Рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним. Законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у разі неконституційності указу про його призначення. Тому Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ,

– пояснив очільник Мін'юсту.

Плани влади щодо НАБУ

Повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проєкт таких змін зараз обговорюють народні депутати.

На перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом. Такий законопроект уже підготував уряд і він зареєстрованим у Раді за №4437. Парламент його має розглянути найближчим часом.

Як зауважив Малюська, відповідно до такого плану, чинний директор НАБУ продовжить працювати та виконувати свої функції до дня:

обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституції та закону про НАБУ),

або

до завершення терміну свого призначення, а саме до 16 квітня 2022 року (у цьому разі його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

Міністр юстиції зазначив, що директора НАБУ можуть звільнити раніше, але лише у разі звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави тощо. Ці підстави визначає чинний закон про НАБУ. Але жодної з них зараз немає.

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