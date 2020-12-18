Артем Ситник заявив, що глава САП Максим Грищук мав повне право підписати документ про підозру Олегу Татарову. Адже адвокатського імунітету у Татарова вже немає.

Що сказав Ситник

Раніше Татаров вів адвокатську практику, однак зараз дія його свідоцтва призупинена. Про це директор Національного антикорупційного бюро Ситник розповів ZN.UA.

До теми Детективів не пустили: в ОП прокоментували заяву НАБУ про підозру Татарову

Він (Грищук – 24 канал) входить в групу прокурорів, яка займається справою. Татаров не має адвокатського імунітету, тому підозру може підписувати прокурор з групи,

– пояснив Ситник.

За його словами, адвокатський імунітет поширюється на осіб поки вони безпосередньо працюють адвокатами.

На питання про те, коли відбудеться вручення підозри, голова НАБУ сказав: "Ми вже виконали вимоги КПК щодо вручення".

Татарову оголосили підозру: що відомо