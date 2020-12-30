У політиці поширювали інформацію, що нібито глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник може мститися заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарова. Мовиться про підозру Татарову від НАБУ. Сам Ситник спростував чутки.

За словами глави НАБУ, він з Татаровим фактично незнайомий. Вони могли лише декілька разі бачитись чи комунікувати телефоном, про це Ситник сказав в інтерв'ю Радіо "Новое Время".

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"Це не є оригінальним способом захисту", – запевнив Ситник.

Він зазначив, що підозру підписує детектив, погоджує прокурор, однак чомусь всі вважають, що це помста чи зведення особистих рахунків.

Мабуть, це популярно для медіа-простору,

– підсумував Ситник.

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