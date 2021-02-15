Зеленський слухає покидьків: як звільнення Ситника вплине на співпрацю з США та Європою

Сьогодні Кабінет Міністрів України проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усної пропозиції одного з міністрів було додано до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.
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До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому директора. Конкурсна комісії: 3-х членів делегує РНБО, 6 – КМУ (з них 3 міжнародні експерти).
За нашою інформацією, звільнення Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19 .
Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214), яка зобов'язує НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин.
Заяву про злочин для розуміння, не ГОшка якась надіслала, а ДП "Медзакупівлі".
Я не дуже розумію, чим або ким керується Зеленський. Хоче повісити на Ситника провал вакцинації? Правда вірить, що це директора НАБУ відповідальність?
Так це ідіотизм, бо провадження зареєстрували кілька днів тому і ще не встигли провести жодної слідчої дії (обшуку, виїмки документів – нічого).
Люди, які вклали цей треш президенту, розвели його як дитину. Щоправда це жодною мірою не виправдовує Зеленського. В кінці-кінців, це рішення президента слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи нарешті читати.
Підсумовуючи, влада досягне цією історією остаточної втрати довіри міжнародних партнерів, зокрема:
1) Грошей МВФ не буде – бо це порушення Меморандуму, який Зеленський власноруч підписував.
2) Стосунків з США нормальних не буде (а значить і зближення з НАТО теж не буде). На пріоритетності антикорупції адміністрація Байдена наголосила в першій же офіційній комунікації з Україною.
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3) З євроінтеграцією теж проблем значно побільшає. Про важливість антикорупції ЄС заявляли на всіх можливих щабелях, востаннє Європарламент у своїй резолюції .
А все тому, що президент України, замість читати документи, слухає різного роду покидьків.