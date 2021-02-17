Міжнародний валютний фонд може не стати готовим підтримувати та фінансувати Україну. Зокрема – якщо держава не захоче реформуватись і надалі тупцюватиме на місці.

Таким черговим індикатором може стати спроба звільнити керівника Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника. Таку думку висловив журналіст "Нового время" Віталій Сич в ефірі програми "Що це було".

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Ситник – подразник для всіх

За його словами, Ситник раніше не був зручним для Петра Порошенка і його компанії. Тепер він не зручний і для Володимира Зеленського та його компанії.

Він є великим подразником для всіх,

– зазначив Сич.

Журналіст зауважив: "Вони постійно намагаються щось розслідувати. Повсякчас влада видумує завуальовані схеми, щоб визнати роботу Ситника неефективною".

Як відреагують західні партнери

Він також сказав, що де-факто Ситника, який намагається боротися з корупцією, просто хочуть позбавитись. "Якщо його звільнять, то західні партнери зрозуміють це як крок назад", – додав Сич.

Звільнення Ситника: що відомо