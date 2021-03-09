У судовій системі є "п'ята колона", її позбудемось, – голова ВСУ Данішевська

У Києві зібрались на з'їзд судді з усієї України. 9 березня вони повинні обрати членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів та суддю Конституційного Суду. Голова ВСУ Валентина Данішевська зазначила, що довіра до суддівського корспусу відновлюється не так швидко, як цього би хотілось.

Про це голова Верховного Суду України заявила під час відкриття з'їзду. Данішевська прокоментувала акцію протесту, яка відбувалась під готелем "Президент", де й зібрались судді.

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Данішевська зазначила, що з'їзд проводити зобов'язує закон

Певна кількість таких людей супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд,

– зазначила голова Верховного Суду.

Данішевська наголосила, що судді зобов'язані формувати ВРП та КСУ. Отож не зробити цього і порушити закон вони не можуть. Єдине, пообіцяла голова ВСУ, постараються обрати гідних кандидатів – з бездоганною репутацією.

Для реальної незалежності суду потрібно ще працювати

Також голова ВСУ погодилась, що задля реальної незалежності судів ще треба працювати, аби не було тиску ані з боку влади, ані з боку громадськості.

Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас – або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів,

– сказала Данішевська.

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Під місцем проведення з'їзду протестували активісти

Зазначимо, що 18-ий з'їзд суддів стартував попри акції протесту під готелем "Президент". Під будівлею десятки людей вимагають не проводити зібрання та не обирати суддів, адже це лише посилить суддівське свавілля.