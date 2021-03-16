Система майже готова для застосування, – Малюська про "суд у смартфоні"

Система щодо електронного кримінального провадження незабаром стане доступною для використання. Запровадження "суду у смартфоні" є метою законопроєкту, зареєстрованого президентом України.

Користувачами системи, з різнорівневими правами доступу, будуть правоохоронці, а також сторони обвинувачення та захисту. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

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"Система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи", – заявив Денис Малюська.

У повідомленні Мін'юсту мовиться, що відповідна система зможе посприяти підвищенню ефективності кримінального процесу, полегшивши взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту. Водночас – зменшиться надмірна бюрократизація процесів.

Кримінальні провадження у "папері" – це не тільки незручно та неекологічно, це і величезне коло для зловживань – про "війни" між окремими судами та органами досудового розслідування,

– сказав Денис Малюська.

Зміни у кримінальному процесі

Міністр юстиції заявив, що запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування дозволить у майбутньому повністю відмовитись від паперового провадження у кримінальному процесі.

Зокрема, положення проєкту закону щодо запровадження нової системи досудового розслідування визначатимуть рівність правового статусу паперових та електронних документів у кримінальному процесі.

Система "суд у смартфоні": коротко