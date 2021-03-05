2021 принесе нові погодні рекорди: синоптики прогнозують в Україні сильну посуху
Експерти прогнозують, що 2021 рік буде ще спекотнішим, ніж попередній. У результаті в Україні можуть загостритися проблеми з урожайністю та питною водою, пересихатимуть річки.
Джерело:"РБК-Україна"
Про подальше потепління в Україні виданню розповіли в пресслужбі Національної екологічної ради.
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Погода у 2021 році: що кажуть екологи
Там очікують, що 2021 рік буде значно теплішим від попереднього, який встановив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів.
Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. Водночас степ атакує посуха,
– заявили експерти.
Що буде з врожайністю
Зміни клімату можуть призвести до передчасного дозрівання ярих культур, знизивши їхню врожайність. Натомість умови вегетації для озимої пшениці стануть сприятливішими.
Також озимий ріпак краще ростиме в північних регіонах і гірше в степу. На Північ перейдуть і зони вирощування сої та соняшнику. Проблематичним може стати вирощування кукурудзи.
Також прогнозують поширення різних хвороб рослин, шкідників, активізацію бур'янів.
Будуть загрози стихійних явищ
За прогнозами екологів, у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях стануть частішими посухи та суховії. Протягом найближчих років їхня кількість збільшиться на 15 – 30%.
У центральних областях частіше дутимуть сильні вітри та падатиме град. У західних регіонах часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.
Від неприродно спекотного клімату насамперед страждатимуть малі водотоки. Вони будуть міліти, пересихати. За останні 20 років з карти України зникло понад 10 тисяч малих річок,
– кажуть екологи.
Експерти переконані, що Україні потрібна продумана державна водна програма, яка б змогла вберегти більшу частину водойм від катастрофи.
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Якою буде весна в Україні
- Синоптики прогнозують у 2021 році холодну весну.
- У березні в Україні ще варто очікувати морозів та навіть у квітні буде доволі прохолодно.
- Однак вже у травні ситуація з погодою кардинально зміниться.
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