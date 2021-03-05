Експерти прогнозують, що 2021 рік буде ще спекотнішим, ніж попередній. У результаті в Україні можуть загостритися проблеми з урожайністю та питною водою, пересихатимуть річки.

Про подальше потепління в Україні виданню розповіли в пресслужбі Національної екологічної ради.

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Погода у 2021 році: що кажуть екологи

Там очікують, що 2021 рік буде значно теплішим від попереднього, який встановив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів.

Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. Водночас степ атакує посуха,

– заявили експерти.

Що буде з врожайністю

Зміни клімату можуть призвести до передчасного дозрівання ярих культур, знизивши їхню врожайність. Натомість умови вегетації для озимої пшениці стануть сприятливішими.

Також озимий ріпак краще ростиме в північних регіонах і гірше в степу. На Північ перейдуть і зони вирощування сої та соняшнику. Проблематичним може стати вирощування кукурудзи.

Також прогнозують поширення різних хвороб рослин, шкідників, активізацію бур'янів.

Будуть загрози стихійних явищ

За прогнозами екологів, у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях стануть частішими посухи та суховії. Протягом найближчих років їхня кількість збільшиться на 15 – 30%.

У центральних областях частіше дутимуть сильні вітри та падатиме град. У західних регіонах часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.

Від неприродно спекотного клімату насамперед страждатимуть малі водотоки. Вони будуть міліти, пересихати. За останні 20 років з карти України зникло понад 10 тисяч малих річок,

– кажуть екологи.

Експерти переконані, що Україні потрібна продумана державна водна програма, яка б змогла вберегти більшу частину водойм від катастрофи.

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