Наразі в Україну прийшло потепління, днями світитиме сонце, а стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів. Однак вже з 5 березня у північних та західних областях прогнозують похолодання та сніг.

Попри календарну весну, зима ще нагадає про себе – прохолодною погодою та снігом.

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В Україні прогнозують сніг

У північних та західних областях 5 березня падатиме невеликий мокрий сніг та дощ, у Карпатах очікують помірні опади.

Температура вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень буде 4…+9 градусів. Водночас на Півдні повітря прогріється аж до +13 градусів.

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями прогнозують ожеледицю.

Вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-східний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду..

На Київщині 5 березня теж пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а температура становитиме +2…+4 градусів, а на дорогах може бути слизько.



Прогноз погоди на 5 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

6 березня низькі температури та Заході та Півночі збережуться, однак сніг вже не падатиме. Натомість опади очікують у східних областях.



Прогноз погоди на 6 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Детально про погоду в областях України на 3 березня читайте тут.

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