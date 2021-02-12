Хуртовини не відступають: синоптики знову попереджають про негоду – де саме

Несприятливі погодні умови не залишать Україну в спокої найближчим часом. У багатьох областях 13 лютого – хуртовини та шквальний вітер. Водіям також варто бути обережними, адже на автошляхах – знову ожеледиця та налипання снігу.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у більшості областей України 13 лютого – потужні пори ви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

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Де прогнозують хуртовини

Замете снігом жителів Рівненщини, Житомирщини, Київської, Вінницької, Черкаської та Харківської областей.

У Києві та Київській області теж слід бути готовими до хуртовини.

На дорогах більшості областей і далі ожеледиця. У Сумській, Полтавській області та на Кіровоградщині – ще й налипання мокрого снігу. Рівень небезпечності І – жовтий.

Несприятливі погодні умови в Україні / Дані Укргідрометцентру

Найхолодніше буде у північних областях

Джерело: Укргідрометцентр

Також 13 лютого доведеться витягнути з шафи ще більше теплих речей, адже в Україні похолодає. Найхолодніше буде у північних областях. На Київщині, Сумщині та Чернігівщині вдень прогнозують -11…-13.