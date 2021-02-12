Хуртовини не відступають: синоптики знову попереджають про негоду – де саме

Джерело:ДСНС
Несприятливі погодні умови не залишать Україну в спокої найближчим часом. У багатьох областях 13 лютого – хуртовини та шквальний вітер. Водіям також варто бути обережними, адже на автошляхах – знову ожеледиця та налипання снігу.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, у більшості областей України 13 лютого – потужні пори ви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
До теми На Львівщині 11 лютого трапилось понад 90 ДТП через негоду: деталі
Замете снігом жителів Рівненщини, Житомирщини, Київської, Вінницької, Черкаської та Харківської областей.
У Києві та Київській області теж слід бути готовими до хуртовини.
На дорогах більшості областей і далі ожеледиця. У Сумській, Полтавській області та на Кіровоградщині – ще й налипання мокрого снігу. Рівень небезпечності І – жовтий.
Джерело: Укргідрометцентр
Також 13 лютого доведеться витягнути з шафи ще більше теплих речей, адже в Україні похолодає. Найхолодніше буде у північних областях. На Київщині, Сумщині та Чернігівщині вдень прогнозують -11…-13.Важливо! Лише за 11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах показник вражає ще більше – 112 сантиметрів. Через негоду без електропостачання в Україні залишились 86 населених пунктів.