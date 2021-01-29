Сини Кернеса вимагають посмертно виправдати батька

Сини покійного мера Харкова Геннадія Кернеса просять продовжити розгляд його справи. Вони вимагають, аби їхнього батька виправдали у справі про викрадення учасників євромайдану.

Джерело: "Суспільне"

Клопотання подали сини Кернеса Данило та Кирило на засіданні Київського райсуду Полтави 29 січня. Про це розповіла одна із захисників Кернеса Юлія Плєтньова.

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Щоправда, Данило Привалов прибув до суду, а Кирило Кернес подавав клопотання через адвокатів. Плєтньова переконує, що Кернес та його охоронці невинні.

Що каже сторона потерпілих

Представниця потерпілих Тетяна Зелькіна зауважила, що після довгої паузи відбулося підготовче засідання. Воно тривало протягом 4 годин. Наступне призначили на 22 лютого. До слова, перед тим останнє засідання відбувалось у лютому 2020 року.

Зелькіна додала, що справа "знову у процесі".

Справа Кернеса: коротко

Кернеса і 2 його охоронців обвинувачують у побитті та викраденні двох учасників харківського Євромайдану у 2014 році, їх катуванні та погрозі вбивством.

У серпні 2018 року справу закрили. Однак Генпрокуратура і потерпілі це оскаржили.

У січні 2020 року суд задовольнив апеляцію та відправив справу на розгляд до суду першої інстанції.

Підготовче засідання відтерміновували через хворобу Кернеса.