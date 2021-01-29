Сини Кернеса вимагають посмертно виправдати батька

Сини покійного мера Харкова Геннадія Кернеса просять продовжити розгляд його справи. Вони вимагають, аби їхнього батька виправдали у справі про викрадення учасників євромайдану.
Джерело: "Суспільне"
Клопотання подали сини Кернеса Данило та Кирило на засіданні Київського райсуду Полтави 29 січня. Про це розповіла одна із захисників Кернеса Юлія Плєтньова.
Читайте також Спадок Кернеса: вдова мера Харкова закриває його готель "Національ" – ЗМІ
Щоправда, Данило Привалов прибув до суду, а Кирило Кернес подавав клопотання через адвокатів. Плєтньова переконує, що Кернес та його охоронці невинні.
Представниця потерпілих Тетяна Зелькіна зауважила, що після довгої паузи відбулося підготовче засідання. Воно тривало протягом 4 годин. Наступне призначили на 22 лютого. До слова, перед тим останнє засідання відбувалось у лютому 2020 року.
Зелькіна додала, що справа "знову у процесі".Зверніть увагу! Кернес помер 17 грудня 2020 року у берлінській клініці "Шаріте". У медзакладі політик лікувався від ускладнень коронавірусу. Детальніше – читайте тут.