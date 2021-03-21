У Москві провели зустріч з делегацією "Хезболли". Цю ліванську організацію більшість країн вважає терористичною. Однак Кремль вирішив співпрацювати із ще одними злочинцями.

У Кремля свои представления о терроризме. Российские спецслужбы гоняются за верующими пацифистами из Свидетелей Иеговы или Хизб ут-Тахрир. Однако "Хезболлу" принимают на довольно высоком уровне.

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Наследство от СССР

Теплые отношения с сомнительными организациями администрация Путина унаследовала от своих советских предшественников.

Они называли их деятелями национально-освободительных движений или пламенными борцами с колониализмом и тоже любили водить по всяким колонным залам и таскать по приемам разной степени отмороженности персонажей.



В СССР также любили приглашать сомнительных гостей / Фото с архива

Самых одиозных союзников советские лидеры, в отличие от своих современных предшественников, предпочитали не показывать. С ними встречались малоприметные спецслужбисты где-то на нейтральной территории.

Даже склонные к маразму советские генсеки понимали, что показная дружба с токсичными людьми грозит серьезными проблемами в отношениях с остальным миром. У современных российских правителей никаких ограничений нет.

Почему Кремлю нужны террористы

Они готовы прилюдно целовать в десны любого, кто будет рассказывать им о том, какие они великие и незаменимые, как с ними хорошо и приятно.

Такое отсутствие элементарной брезгливости объясняется очень просто. Это синдром самозванца.

Вся эта кремлевская "шушера" прекрасно понимает, что у властного корыта она оказалась случайно, что в приличной стране ей не доверили бы даже мусор за порядочными людьми выносить.

Это понимание терзает чиновничью свору, заставляет ее совершать поступки, которые, по мнению тех, кто в эту свору входит, присущи выдающимся государственным деятелям.

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Российский бандитизм угрожает захватами чужих территорий, с угрозами превратить цивилизованный мир в ядерный пепел. Иначе всем станет понятно, что вся так называемая российская элита – сборище жадных недалеких людишек.

Особенность российского чиновника

Свою ничтожность они пытаются спрятать за тем, что считают какими-то великими свершениями. Там не пахнет ни принципами, ни идейностью.

Основные характеристики высшего российского чиновничества это:

страх разоблачения;

жадность;

желание как можно дольше сидеть на "теплом" местечке.

Союзники Кремля

У Кремля нет и настоящих союзников, тех, кто искренне и бескорыстно готов был бы поддержать его. Потому что прочные союзы невозможны без общности идей и принципов.

Нестоящая элита научилась сама "клепать" себе таких же ненастоящих союзников из кого попало. В том числе, и из "Хезболлы".

Кремлю нужны те, кто будет старательно изображать, что у руля в России оказались не случайные проходимцы, а настоящие государственные деятели.

Те, кто подыграет российской верхушке в ее неприлично затянувшемся спектакле, в обмен Москва дает дешевые кредиты, шлет оружие, заступается даже за самых отвратительных сволочей в Совбезе ООН.

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Это такой взаимовыгодный обмен. Кремль четко прописал правила игры: вы – лукашенки, талибы и прочие ведете себя с нами так, словно мы умелые легитимные политики, а мы вам за это – все то, чего вам не хватает.

Почему именно сейчас

"Хезболла" совсем не случайно оказалась в роли российского союзника именно сейчас. У этой организации огромные проблемы дома в Ливане.

Экономика страны рушится, врачи, инженеры и учителя бегут из Ливана во все стороны, министры бесконечно грызутся между собой. Митинги, протесты не прекращаются ни на день.



Встреча в Москве "Хезболлы" и Сергея Лаврова / Фото Arabic.rt.

Армейское командование предупреждает, что в вооруженных силах в любой момент могут начаться голодные бунты.

Что известно об организации

"Хезболла" имеют официальное и неофициальное присутствие в ливанском парламенте. У них есть очень значимое влияние на принятие правительственных решений, так как формирование – главный объект критики в Ливане.

Эту организацию винят:

в формировании бездарного кабинета министров;

в расходовании бюджетных денег на войну в соседней Сирии;

в том, что вовлеченность "Хезболлы" в политику мешает приходу иностранных инвестиций.

Европейцы и американцы не готовы вкладывать деньги в государство, которым управляет группировка, которую их правительства считают террористической.

Выгода "Хезболлы"

Сохранить влияние, остаться главной политической силой "Хезболла" может только если срочно найдет где-то деньги на затыкание хотя бы самых больших бюджетных дыр. Где-то – это в Москве.

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Столице государства, управляемого убийцами и бандитами, которые больше всего на свете боятся, что все увидят их глупость и подлость. Они не понимают, что эти все, включая и "Хезболлу", давно уже все увидели и поняли.