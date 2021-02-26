Доводить, що син загинув через Росію: ЄСПЛ прийняв скаргу батька українського військового
Батько загиблого на Донбасі українського військового Анатолій Корнієнко подав скаргу до Європейського Суду з прав людини. Він доводить, що його син Євген Корнієнко загинув через агресію Росії.
Джерело:"Радіо Свобода"
ЄСПЛ прийняв скаргу. Цю інформацію підтвердили у правозахисній групі "Січ", яка допомагає Корнієнку.
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Що відомо про позов
За словами юристки Марини Кіптіли, Корнієнко вже довів в українському суді, що його син загинув через російську агресію. На це пішло 3 роки.
Тепер батько вимагає, аби ЄСПЛ визнав порушення Росією 2 та 13 статей Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Що відомо про загибель сина Корнієнка.
- Євген Корнієнко з Дніпропетровщини був на Донбасі кілька місяців. Однак 12 серпня 2014 року 22-річний хлопець загинув у бою під Вуглегірськом.
- Коли син загинув, Анатолій Корнієнко пішов на фронт добровольцем. Чоловік служив у Збройних силах України протягом 5 років. Він пройшов "гарячі" точки Донбасу та отримав кілька нагород.
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