Син депутата зі "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140: відео

Артем Арістов, син депутата від "Слуги народу", Юрія Арістова відзначився любов'ю до швидкості. Посеред білого дня він їздив Києвом зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

Відповідне відео Артем виклав у свої сторіз на сторінці в інстаграмі. На кадрах чітко видно: на спідометрі авто, яким керував хлопець, позначка у 130 – 140 кілометрів на годину.

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Рухався із такою швидкістю Артем Києвом вдень. На своїх відео він запропонував підписникам вгадати, куди він прямує їхати з такою швидкістю: гуляти чи у зал.

Син нардепа від "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140 км – дивіться відео

Зазначимо. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 кілометрів на годину . Поза населеними пунктами на всіх дорогах дозволений рух із швидкістю не більше 110 кілометрів на годину.

Як пишуть журналісти телеграм-каналу PavlovskyNews, лише нещодавно Арістова бачили за кермом із кальяном. Окрім того зазначають: Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, але нардеп не вносить його дані у свою декларацію.

Хто зі з депутатів та чиновників перевищує швидкість

Джерело: Bihus.Info