Син депутата зі "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140: відео

19 лютого 2021 , 15:25
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Артема Арістова

Артем Арістов, син депутата від "Слуги народу", Юрія Арістова відзначився любов'ю до швидкості. Посеред білого дня він їздив Києвом зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

Відповідне відео Артем виклав у свої сторіз на сторінці в інстаграмі. На кадрах чітко видно: на спідометрі авто, яким керував хлопець, позначка у 130 – 140 кілометрів на годину.

Дивіться ще Депутатка від "Слуги народу" прийшла в Раду з годинником за майже 10 тисяч доларів

Рухався із такою швидкістю Артем Києвом вдень. На своїх відео він запропонував підписникам вгадати, куди він прямує їхати з такою швидкістю: гуляти чи у зал.

Син нардепа від "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140 км – дивіться відео

Зазначимо. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 кілометрів на годину. Поза населеними пунктами на всіх дорогах дозволений рух із швидкістю не більше 110 кілометрів на годину.

Як пишуть журналісти телеграм-каналу PavlovskyNews, лише нещодавно Арістова бачили за кермом із кальяном. Окрім того зазначають: Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, але нардеп не вносить його дані у свою декларацію.

Хто зі з депутатів та чиновників перевищує швидкість

Джерело: Bihus.Info

  • Скандальний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський є одним з найбільших порушників ПДР, якого встигли "зловити". Його яскраво-зелений Mercedes G55 AMG встиг двічі порушити правила, а на Toyota Land Cruiser він порушив дев'ять разів.
  • Нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка в ЗМІ називають "дорожнім убивцею" та кажуть, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує.
  • Перевищує швидкість і перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов. Протягом двох перших тижнів роботи камер чиновник порушив п'ять разів, проте усі свої штрафи він сплатив.