Артем Арістов, син депутата від "Слуги народу", Юрія Арістова відзначився любов'ю до швидкості. Посеред білого дня він їздив Києвом зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

Відповідне відео Артем виклав у свої сторіз на сторінці в інстаграмі. На кадрах чітко видно: на спідометрі авто, яким керував хлопець, позначка у 130 – 140 кілометрів на годину.

Дивіться ще Депутатка від "Слуги народу" прийшла в Раду з годинником за майже 10 тисяч доларів

Рухався із такою швидкістю Артем Києвом вдень. На своїх відео він запропонував підписникам вгадати, куди він прямує їхати з такою швидкістю: гуляти чи у зал.

Син нардепа від "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140 км – дивіться відео

Зазначимо. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 кілометрів на годину. Поза населеними пунктами на всіх дорогах дозволений рух із швидкістю не більше 110 кілометрів на годину.

Як пишуть журналісти телеграм-каналу PavlovskyNews, лише нещодавно Арістова бачили за кермом із кальяном. Окрім того зазначають: Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, але нардеп не вносить його дані у свою декларацію.

Хто зі з депутатів та чиновників перевищує швидкість

Джерело: Bihus.Info