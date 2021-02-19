Син депутата зі "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140: відео
Артем Арістов, син депутата від "Слуги народу", Юрія Арістова відзначився любов'ю до швидкості. Посеред білого дня він їздив Києвом зі швидкістю 140 кілометрів на годину.
Джерело:Інстаграм Артема Арістова
Відповідне відео Артем виклав у свої сторіз на сторінці в інстаграмі. На кадрах чітко видно: на спідометрі авто, яким керував хлопець, позначка у 130 – 140 кілометрів на годину.
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Рухався із такою швидкістю Артем Києвом вдень. На своїх відео він запропонував підписникам вгадати, куди він прямує їхати з такою швидкістю: гуляти чи у зал.
Син нардепа від "Слуги народу" ганяв Києвом зі швидкістю 140 км – дивіться відео
Як пишуть журналісти телеграм-каналу PavlovskyNews, лише нещодавно Арістова бачили за кермом із кальяном. Окрім того зазначають: Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, але нардеп не вносить його дані у свою декларацію.
Хто зі з депутатів та чиновників перевищує швидкість
Джерело: Bihus.Info
- Скандальний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський є одним з найбільших порушників ПДР, якого встигли "зловити". Його яскраво-зелений Mercedes G55 AMG встиг двічі порушити правила, а на Toyota Land Cruiser він порушив дев'ять разів.
- Нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка в ЗМІ називають "дорожнім убивцею" та кажуть, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує.
- Перевищує швидкість і перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов. Протягом двох перших тижнів роботи камер чиновник порушив п'ять разів, проте усі свої штрафи він сплатив.
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