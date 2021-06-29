Звинувачує у вимаганні 300 євро: син чоловіка, який облив викладачку фекаліями, пішов у поліцію

У місті Новоселиці, що на Буковині, чоловік вилив відро з фекаліями на завучку медичного коледжу. Він звинуватив викладача у вимаганні хабаря.

Тепер син буковинця написав заяву до поліції, в якій зазначив, що педагог хотіла отримати від нього 300 євро за успішне складання заліку.

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У талоні єдиного обліку кримінальних порушень зазначено, що наразі документ розглядають і визначають, чи є підстави для відкриття справи.

викладачка стверджує, що звинувачення безпідставні, бо вона ніколи не вимагала хабарів.

батько хлопця заявляє, що має докази вимагання хабаря та вже передав їх поліцейським.

Чоловік облив викладачку фекаліями

Скандальний інцидент стався 25 червня на Буковині біля Новоселицького Будинку культури, де проходив урочистий захід.

45-річний чоловік облив фекаліями завучку місцевого медичного коледжу та звинуватив її у вимаганні хабаря.

За його словами, жінка нібито хотіла 300 євро за успішне складання заліку.

Правоохоронці порушили проти буковинця справу за статтею про хуліганство. Якщо вину доведуть, йому загрожує до 4 років ув'язнення.

Що відомо про 45-річного буковинця Місцеві ЗМІ повідомляють, що фігурант справи Дмитро Іванович Корній 1976 року народження родом з міста Воркута, що у Росії.







У минулому в нього вже був схожий інцидент, тільки тоді він вилив на голову жінці, яка перебувала на робочому місці у міській раді, стакан гарячої кави.



У 2017 році Корній теж мав притягнення за статтею про дрібне хуліганство. Місцеві ЗМІ повідомляють, що фігурант справи Дмитро Іванович Корній 1976 року народження родом з міста Воркута, що у Росії. "Чернівецькі Реалії" на своїй сторінці у фейсбуці стверджують, що 45-річний чоловік вже відбував покарання за крадіжку.У минулому в нього вже був схожий інцидент, тільки тоді він вилив на голову жінці, яка перебувала на робочому місці у міській раді, стакан гарячої кави.У 2017 році Корній теж мав притягнення за статтею про дрібне хуліганство.

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