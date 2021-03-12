Син Ахметова купив маєток біля Женевського озера за 2 мільярди гривень, – Лещенко
Родина олігарха Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, що у Швейцарії. Його ціна складала 60 мільйонів франків або 2 мільярди гривень.
Джерело:телеграм Сергія Лещенка
Маєток купили для сина олігарха – Даміра Ахметова. Про це повідомив ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко.
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Як мовиться у повідомленні, екснардеп оприлюднив "обіцяний бабах". А саме те, що син олігарха Ріната Ахметова Дамір 7 грудня 2020 купив за 2 мільярди гривень віллу біля Женевського озера.
"А Укрзалізниця за підсумками 2020 недоотримає 4 мільярди гривень за перевезення залізної руди, тому що лобісти Ахметова заблокували це рішення", – прокоментував Лещенко.
Спочатку українці за свій рахунок містили олігархів. Тепер починають утримувати їхніх дітей,
– додав Лещенко.
Купив не лише віллу
Також на шпальтах видання "Kyiv Post" Лещенко повідомив, що Ахметов купив у місті Везен 2 будівлі – розкішну віллу і будинок поменше по сусідству. Крім цього, і ділянку площею 7 600 квадратних метрів.
Вілла Даміра Ахметова в Везені / Фото KyivPost
Що відомо про Даміра Ахметова
- 32-річний Дамір – старший син Ріната Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії.
- Дамір Ахметов входить до наглядової ради компанії "Метінвест", яка є головним бенефіціаром несправедливих тарифів Укрзалізниці.
- Також Дамір Ахметов – член наглядової ради компанії ДТЕК, яка "нагріла" державу на схемі "Роттердам+" на 40 мільярдів гривень, нагадав Лещенко.
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