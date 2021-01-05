Родичі низки депутатів від партії "Слуга народу" у 2020 році нібито за власні гроші купили елітні автомобілі та квартири у Києві. Мовиться про тих нардепів, які до обрання у парламент не могли похвалитися великими статками.

Сім'ї народних обранців придбали автомобілі Lexus, Mercedes-Benz, Toyota ціною від 50 до 300 тисяч доларів. Про це повідомляє "Слідство.інфо".

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Сім'ї яких нардепів збагатіли у 2020 році

Коли член комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк став депутатом Верховної Ради, то замість житла задекларував лише будівельні матеріали. Згодом – недобудований будинок. Автомобіля у нього тоді не було.

Втім вже у 2020 році батько нардепа купив новенький Lexus ES. За словами Нагорняка, покупку той здійснив за "власні заощадження". Однак неясно звідки у чоловіка могли взятися такі гроші.

Мати "слуги народу" Олександра Горобця стала власницею Mercedes Benz G 500, який коштує до 300 тисяч доларів. Зауважимо, раніше жінка працювала медиком, зараз перебуває на пенсії.

У батьків і до цього були машини не дешеві. Вони дві продали і купили одну,

– пояснив Горобець.

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Член правоохоронного комітету Олександр Дануца не має власного житла у Києві. Він винаймає номер у готелі за державні гроші. Втім, мати нардепа у 2020 році купила 2 однокімнатні квартири у столиці сумарною вартістю 100 тисяч доларів.

"Моя сестра юрист, її чоловік серйозний топменеджер. Це вони позичили мамі гроші", – наголосив нардеп.

Крім того, дружина нардепа Юрія Корявченкова купила Toyota Land Cruiser, який коштує від 80 тисяч до 250 тисяч доларів.