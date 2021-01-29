Сім'я Байденів перевезла своїх собак до Білого дому – Голос Америки

Собаки Джо Байдена та першої леді Джилл Байден переїхали до Білого дому. Ця подія повернула Америку до давньої традиції. Річ у тім, що усі президенти та їхні родини привозили своїх улюбленців до Білого дому. Цього не зробив лише Дональд Трамп.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Вівчарок президента США звати Чемп та Мейджор. Перша леді США на своїй твіттер-сторінці написала: "Чемп і Мейджор приєдналися до нас у Білому домі".

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Зекономлені гроші американців

Американські родини гуртом заощадили майже 1,5 трильйона доларів за 9 перших місяців 2020 року. Це вдвічі більше, ніж за той самий період у 2019 році. Річ у тім, що через пандемію люди не мали змогу витрачати гроші на подорожі, ресторани чи концерти.

Ситуація з вакцинацією у США

У Сполучених Штатах зробили вже понад 26 мільйонів щеплень від коронавірусу. Відтоді, як Адміністрація Джо Байдена почала роботу, у Штатах вакцинують приблизно 1 мільйон 200 тисяч осіб на добу.

Перехід General Motors на електромобілі

Найбільша американська автомобільна компанія General Motors заявила про грандіозні плани. Там хочуть повністю припинити виробництво дизельних і бензинових автомобілів. Планують, що до 2035 року увесь їх новий парк складатиметься з електромобілів.

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