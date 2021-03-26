Символізує свободу, – Зеленський привітав євреїв зі святом Песах

Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, привітав євреїв зі святом Песах (Пасхою). Президент наголосив, що Україна – багатонаціональна країна.

За словами Зеленського, "кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру". Саме це робить Україну такою цікавою і різноманітною.

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Кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру, що робить її цікавою і різноманітною. Песах символізує свободу,

– зауважив український лідер.

Зеленський привітав єврейський народ і побажав усім процвітання і миру.

Свій допис президент підсумував словами "щасливої Пасхи".

Що таке Песах