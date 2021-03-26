Символізує свободу, – Зеленський привітав євреїв зі святом Песах

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Джерело:

Твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, привітав євреїв зі святом Песах (Пасхою). Президент наголосив, що Україна – багатонаціональна країна.

За словами Зеленського, "кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру". Саме це робить Україну такою цікавою і різноманітною.

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Кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру, що робить її цікавою і різноманітною. Песах символізує свободу,
– зауважив український лідер.

Зеленський привітав єврейський народ і побажав усім процвітання і миру.

Свій допис президент підсумував словами "щасливої Пасхи".

Що таке Песах

  • Песах – це єврейська Пасха.
  • Вона символізує звільнення єврейського народу з рабства у Єгипті.
  • Зазвичай свято триває 8 днів.
  • У перекладі з івриту слово "Песах" перекладається, як "той, що пройшов повз".
  • Головною стравою свята є маца – прісний хліб.