Символізує свободу, – Зеленський привітав євреїв зі святом Песах
Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 березня, привітав євреїв зі святом Песах (Пасхою). Президент наголосив, що Україна – багатонаціональна країна.
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
За словами Зеленського, "кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру". Саме це робить Україну такою цікавою і різноманітною.
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Кожен народ додає свої традиції в нашу спільну культуру, що робить її цікавою і різноманітною. Песах символізує свободу,
– зауважив український лідер.
Зеленський привітав єврейський народ і побажав усім процвітання і миру.
Свій допис президент підсумував словами "щасливої Пасхи".
Що таке Песах
- Песах – це єврейська Пасха.
- Вона символізує звільнення єврейського народу з рабства у Єгипті.
- Зазвичай свято триває 8 днів.
- У перекладі з івриту слово "Песах" перекладається, як "той, що пройшов повз".
- Головною стравою свята є маца – прісний хліб.
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