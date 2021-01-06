Президент Володимир Зеленський 6 січня привітав українців з Різдвом та Святвечором. Глава держави відзначив, що цьогорічне свято особливе. Тому варто подбати, аби традиційні колядки були ще й безпечними.

Що сказав Зеленський

Президент зазначив, що Різдво є символом добра та непереможності. Відеопривітання Зеленський оприлюднив у телеграм-каналі.

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Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави побажав українцям міцного здоров'я, аби всі могли відчувати смак та аромат куті та 12 страв на столі.

"Бережіть себе, свою родину та нашу Україну. Христос народився! Славімо його!" – підсумував президент.

Дивіться відеопривітання Зеленського:

Крім того, президент опублікував зворушливе фото в обіймах з дружиною. За його словами, магія Різдва особлива, адже дарує людям найцінніше – любов і надію.

Зверніть увагу! Віряни східного обряду 7 січня відзначають одне з найбільших релігійних свят – Різдво, вечір 6 січня вважають святим.