Символ 2021 року – бик, тварина з особливим характером. Більшість з них є добрими, проте іноді бики бувають і злопам'ятними.

Якщо відповідну тварину вдарити – він може з часом відповісти таким самим ударом. Детальніше про символ 2021 року – у сюжеті 24 каналу.

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Особливості тварини

У селі Великі Вікнини на Тернопільщині наразі перебуває понад 200 тварин. Заступник директора агрофірми Андрій Довгаль додав, що бики норовливі, а також – подеколи агресивно налаштовані.

Водночас Володимир Роля, власник лише одного бика, зауважив, що особливість цієї тварини не лише у норові, бик також потребує посиленого харчування.



У селі Великі Вікнини перебуває понад 200 тварин / Скриншот з відео

За його словами, тварина віком 1,5 роки вже важить півтонни, а згодом – вага може збільшитись удвічі.

Бик – символ достатку

2021 рік – це рік білого металевого бика. У східному календарі бик асоціюється з землею, а в Україні – це символ достатку. Сотні років корови та бики були у шанобливому ставленні у наших предків.

Для українців – це добробут та багатство. Є дуже багато приказок, наприклад: "Якщо будуть корови, якщо будуть бички – то не будуть голодні діточки,

– розповіла кандидатка історичних наук Леся Костюк.

За її словами, в нашій країні кількість худоби навіть визначала статус української сім'ї.

Шанобливе ставлення до биків

У народній традиції, згідно з інформацією Лесі Костюк, українці зображали биків навіть на картинах: були певні фрагменти у вишитті та гончарному розписі. Також існує багато ритуалів, які пов'язані з биками.

"Українці дуже гарно ставилися до бичків. Це можна простежити як в календарній, так і в сімейній обрядовостях. Цей рік має принести добробут, злагоду та мир", – сказала кандидатка історичних наук.



Кандидатка історичних наук про символ 2021 року / Скриншот з відео

Прогнози астрологів

Водночас за прогнозами астрологів, 2021 буде більш вдалим, ніж попередній рік. Він стане поштовхом для великих змін в соціальній та громадській сферах.

Зокрема, є прогнози й щодо покращення матеріального стану для усіх знаків зодіаку. Також українці висловили свої сподівання щодо завершення війни.

2021 рік стане поштовхом для великих змін / Скриншот з відео