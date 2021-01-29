"Погана угода для Європи" – такими словами президент США Джо Байден охарактеризував будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". І тут же додав, що готовий, вже найближчим часом, зробити все, щоб остаточно заморозити кремлівський проект.

Теории заговора: 24 канал

И такая спешка оправдана двумя причинами: непредсказуемость Путина и, что более важно, – нового канцлера Германии. Кто может заменить Ангелу Меркель на посту канцлера Германии уже осенью 2021 года и как может измениться отношение Берлина к Москве – читайте далее.

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"Северный поток-2"

После затяжного американского прессинга и лавины санкций против российского проекта "Северный поток-2", возникло ощущение, что его судьба предрешена. Ведь даже руководство Газпрома впервые нехотя признало, что детище Кремля придется заморозить, а в Бундестаге призвали наложить мораторий на достройку газовой трубы.

Но так было до 21 января, когда германский канцлер Ангела Меркель раскритиковала новые санкции США против немецко-российского проекта и заявила, что она не готова полностью от него отказаться. Хотя и допустила, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального "может сыграть свою роль".



Ангела Меркель / Фото Getty Images

Фрау Меркель, как настоящий прагматик, последовательно поддерживает реализацию "Северного потока-2", но в то же время она так же последовательно занимает жесткую позицию в отношении Кремля, с тех пор как Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году. Именно она убедила других лидеров ЕС ввести санкции против России.

Что известно о строительстве "Северном потоке-2"? "Северный поток-2" – проект российской компании "Газпром". Его создали, чтобы построить газопровод из России в Европу в обход Украины.



Ряд европейских стран и США выступили против такой идеи России. Конгресс США ввел санкции по этому вопросу, из-за чего строительство булт вынуждены остановить. Это произошло в декабре 2019 года.



Уже через год – в декабре 2020 года Россия возобновила строительство. Пакет новых санкций США ввели в начале 2021 года.

Такая удивительная гибкость и позволяет Вашингтону блокировать строительство газопровода начиная с декабря 2019 года, когда швейцарская фирма вывела суда из проекта на фоне угроз санкций США. Что стало примером для большинства компаний принимающих участие в проекте. А накануне заявления Меркель, проект покинул первый немецкий концерн "Билфингер". Но эта самая гибкость немецких властей может резко и изменится уже этой осенью.

► Армин Лашет – выгоден для России

Если пандемия коронавируса не внесет коррективы в федеральные выборы в сентябре этого года, канцлер Германии Ангела Меркель отойдет в политическую историю. На её место уже сватают её однопартийца, члена Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Ведь именно его 16 января выбрали новым лидером партии Меркель. И так уж традиционно сложилось, что главу правящей партии, практически автоматически выбирают и канцлером. И в случае с Лашетом, это опасно для Украины и выгодно для России.



Армин Лашет / Фото CDU

У 59-летнего юриста Армина Лашета мощнейший политический бэкграунд. Начиная с 1990-х он успел побыть депутатом Бундестага и Европарламента, а с 2017 года является премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия. На всем пути Меркель, Лашет не всегда поддерживал её инициативы. И опасен он для Украины своей максимальной степенью прагматичности.

Армин Лашет относится к тому лагерю немецких политиков, которые активно выступают за экономическое сотрудничество с Кремлем без политики и лишних эмоций. По сути, Лашет призывает наплевать на все нарушения международного права и беспредел со стороны России, если это принесет пользу и прибыль Германии. Мол, если это нас не касается, то почему мы должны отказываться от выгоды?

В то время как Меркель склоняла Европу ввести санкции против Кремля, Лашет заявил, что хоть псевдореферендум в Крыму и противоречил нормам международного права, нужно поставить себя на место России и, цитирую: "поддерживать отношения с партнером во внешней политике".

Позже, в 2018 году, именно Лашет заявил, что нет никаких оснований обвинять путинский режим в отравлении Скрипалей в Великобритании, так как недостаточно доказательств причастности спецслужб России к преступлению. Видимо предполагаемый новый канцлер Германии тогда поверил в сказки двух ГРУшников о солсберецком шпиле.

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Из последнего, Лашет осудил отравление Навального режимом Путина, но тут же добавил – это не имеет никакого отношения к "Северному потоку-2", а потому он должен быть достроен. Более того, он призвал не спешить с выводами по поводу отравления критика Кремля, до того момента, пока Россия не проведет расследование по факту покушения на оппозиционера. Это полный абсурд, ведь известно, что путинский режим даже не пытается что-то расследовать, ведь не будут же они судить сами себя?

Не то чтобы Армина Лашета можно назвать адвокатом Путина, но он категорически не приемлет антипутинскую политику Евросоюза. Как-то выступая перед своими однопартийцами он заявил: "Демонизация Путина – это не политика, а алиби для вашего невежества", таким образом намекая, что Путин вовсе не враг, а немецкие политики просто прикрывают им свои просчеты. Что, кстати, очень похоже на российскую пропаганду.

Внимание. Администрации Президента США Джо Байдена нужно успеть до сентября, когда новым канцлером может стать Лашет, окончательно уничтожить "Северный поток-2" и выстроить общую с Евросоюзом политику по сдерживанию российской агрессии, в том числе и в Украине.

► Маркус Зёдер

Но есть и другой сценарий, который гипотетически может сохранить Европу единой в отношении к путинской России. Хоть традиционно канцлером Германии избирают именно главу правящей партии Христианско-демократический союз, история ФРГ помнит и исключения из правил.



Маркус Зёдер /Фото Аussiedlerbote

Так, всё большую популярность в Германии набирает не наследник Меркель Армин Лашет, а представитель другой дружественной к Меркель партии Христианско-социальный союз – премьер-министр Баварии – Маркус Зёдер. Выдвижение единого кандидата на пост канцлера от двух партий происходит в результате переговоров, и дважды в истории им становился именно представитель Баварии.

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Дело в том, что за время пандемии коронавируса Лашет сильно подпортил себе рейтинг. Весной 2020 года он выступал за отмену любых карантинных ограничений и не верил во вторую волну коронавируса. Его же конкурент Маркус Зёдер наоборот выступал за максимальные карантинные ограничения.

И вот главное отличие Зёдера от Лашета заключается в том, что для него, в отношении Кремля, экономика и политика – неразрывны. Он несколько раз заявлял, что продолжение и наращивание экономических связей возможно только после урегулирования войны на Донбассе, деоккупации Крыма и прекращения преследования оппозиции в России.

Но вся проблема Зёдера, как отмечают немецкие политологи, в том, что он очень часто меняет свою позицию – с одной стороны поддерживает санкции против России, а с другой едет в гости к Путину в Кремль и так же как и Лашет, призывает не связывать отравление Навального с "Северным потоком-2".