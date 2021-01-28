Головна редакторка російських пропагандистських каналів "Россия сегодня" і Russia Today Маргарита Симоньян закликала Росію забрати Донецьку та Луганські області. Про це вона заявила 28 січня під час форуму "Русский Донбас", який відбувся в окупованому Донецьку.

Джерело: телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"

Чи не найголовніша російська пропагандистка наголосила, що населення, яке проживає на Донбасі, хоче бути частиною саме Росії.

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Люди Донбасу хочуть бути частиною Росії, – Симоньян

За словами Симоньян, люди Донбасу хочуть жити в себе вдома і бути частиною "нашої великої і щедрої батьківщини". Відтак Росія повинна їм це забезпечити.

Росія, матушка, забери Донбас додому,

– наголосила вона в окупованому Донецьку.

Промова Симоньян під час форуму "Русский Донбасс": відео

Також у форумі, який організувала окупаційна влада Донецької області, взяв участь її чоловік – телеведучий Тигран Кеосаян, журналіст і пропутінський депутат міської думи Москви Роман Бабаян, а також ще один російський депутат Андрій Козенко.

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