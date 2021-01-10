У Сімферополі пересохло важливе водосховище: жахаючі кадри
В окупованому Криму висохло Аянське водосховище. Саме воно постачало воду жителям Сімферополя.
Водосховище перетворилось на пустелю з потрісканою землею. Відповідне відео у телеграмі опублікував користувач Анатолій Штірліц.
До слова В окупованому Криму зменшились запаси води за рік: наскільки критична ситуація
Від річки Аян залишився лише невеличкий струмок, який впадає у маленьку калюжу в низині.
Які ще водойми висохли у Криму
- Через посуху в Криму висох водоспад Су-Учхан. Замість красивих пейзажів тепер видніються лише поодинокі струмочки в декількох місцях на покритих мохом брилах.
- У невелику калюжу перетворилось Чорноріченське водосховище, що розташоване поблизу Севастополя.
- Через спеку Сімферопольське водосховище вже встигло не лише обміліти, але й обрости рослинністю.
- В Сонячній Долині повністю висохло одне з найкрасивіших в Україні озер Три Сестри.
- У Білогірському районі пересохла річка Танасу. Окрім цього, на території також висохли кілька ставків.
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