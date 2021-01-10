В окупованому Криму висохло Аянське водосховище. Саме воно постачало воду жителям Сімферополя.

Водосховище перетворилось на пустелю з потрісканою землею. Відповідне відео у телеграмі опублікував користувач Анатолій Штірліц.

До слова В окупованому Криму зменшились запаси води за рік: наскільки критична ситуація

Від річки Аян залишився лише невеличкий струмок, який впадає у маленьку калюжу в низині.

Які ще водойми висохли у Криму