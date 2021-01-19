Росія в окупованому нею Сімферополі "забезпечила" людей водою, щоправда – коричневою. Місцеві мешканці скаржаться на її вигляд і запах, але "влада" каже, що все гаразд – вода ж хлорована.

У тимчасово окупованому Росією Сімферополі з кранів тече темно-коричнева вода. Фото на доказ цього місцеві мешканці публікують у соцмережах, пише 24 канал.

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Що відбувається з водою у Сімферополі в січні 2021

Блогер та офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан опублікував у своєму телеграм-каналі фото людей, які ділилися у соцмережах своїми спостереженнями за водою.



Вода в Сімферополі та коментарі користувачів соцмереж про неї / Фото з телеграму a_shtirlitz

Автор цих фото (мешканець району Московського кільця) ситуацію з водою в окупованому Росією Сімферополі назвав знущанням. У коментарях люди також писали, що в старому місті вода пахне йодом і має дивний смак.

Яка вода тече з кранів у Сімферополі в січні: фото з соцмереж

"Влада" Криму не бачить проблеми: "Вода безпечна"

У підприємстві окупантів "Вода Криму" кажуть, що причиною неприємного запаху води є мул, пишуть у "Крым.Реалии".

Мовляв, його помпи "підхопили", коли тягнули воду зі Сімферопольського водосховища.

А сталося це тому, що там вода "на низьких горизонтах" (її практично немає).

Однак перейматися не треба, бо "вода безпечна" – адже її посилено хлорують.

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