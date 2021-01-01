Рік показав, що найцінніші речі – це зовсім не речі, що часом керувати не можна, можна управляти собою в рамках часу, що найдорожче – любов, дружбу, стосунки – не купиш за гроші, а ті стосунки, що за гроші чи через вигоду – дешева підробка, яка не вартує нічого.

Щоби там не відбувалось далі, у мене завжди є Я.

Берімо важливе з собою

1. Вам не потрібно дружити з усіма.

Не потрібно намагатись бути хорошим для всіх. Віддавайте свій час, енергію тим, хто вам по-справжньому цінний і хто буде приймати це із вдячністю.

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2. Гроші завжди програють смерті.

Hе ігноруйте своє здоров'я, своїх близьких та своє життя ціною кар'єри, погоні за статками, які врешті-решт будь-якої миті можуть стати нічим.

3. Досконалість неможлива, недосяжна.

Тож припиніть гнатися за міpажем – просто будьте кращою версією себе. Із любові і поваги до себе і свого життя.

4. Бережіть свій час, ваш час – ваша найважливіша валюта.

Час – найцінніше, що ви можете дати іншій людині. Інвестуйте свій час з розумом.

5. Приймайте все із вдячністю.

Хтось завжди матимe більше, а хтось – завжди менше. Знайдіть те, за що ви вдячні світу, будь-то друг, котрий вас любить, вміння, яке не має ніхто інший. Завжди будьте вдячними.

6. Живіть сьогодні – будьте в моменті.

Не вчора і не завтра. Сьогодні єдиний час, який має значення і який ми точно маємо. Почніть жити в ньому прямо зараз.

7. Припиніть реагувати негативом.

Найгірша ваша реакція – це поводитися так, ніби все завжди жахливо. Вчіться бачити хорошe і цінувати те, що маєте в цьому житті. Іншого життя не буде. Тому кожна мить варта вашої уваги, любові і визнання.

Джерело: Facebook