Сім важливих нагадувань, які варто взяти з собою в Новий рік
Рік показав, що найцінніші речі – це зовсім не речі, що часом керувати не можна, можна управляти собою в рамках часу, що найдорожче – любов, дружбу, стосунки – не купиш за гроші, а ті стосунки, що за гроші чи через вигоду – дешева підробка, яка не вартує нічого.
Щоби там не відбувалось далі, у мене завжди є Я.
Берімо важливе з собою
1. Вам не потрібно дружити з усіма.
Не потрібно намагатись бути хорошим для всіх. Віддавайте свій час, енергію тим, хто вам по-справжньому цінний і хто буде приймати це із вдячністю.
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2. Гроші завжди програють смерті.
Hе ігноруйте своє здоров'я, своїх близьких та своє життя ціною кар'єри, погоні за статками, які врешті-решт будь-якої миті можуть стати нічим.
3. Досконалість неможлива, недосяжна.
Тож припиніть гнатися за міpажем – просто будьте кращою версією себе. Із любові і поваги до себе і свого життя.
4. Бережіть свій час, ваш час – ваша найважливіша валюта.
Час – найцінніше, що ви можете дати іншій людині. Інвестуйте свій час з розумом.
5. Приймайте все із вдячністю.
Хтось завжди матимe більше, а хтось – завжди менше. Знайдіть те, за що ви вдячні світу, будь-то друг, котрий вас любить, вміння, яке не має ніхто інший. Завжди будьте вдячними.
6. Живіть сьогодні – будьте в моменті.
Не вчора і не завтра. Сьогодні єдиний час, який має значення і який ми точно маємо. Почніть жити в ньому прямо зараз.
7. Припиніть реагувати негативом.
Найгірша ваша реакція – це поводитися так, ніби все завжди жахливо. Вчіться бачити хорошe і цінувати те, що маєте в цьому житті. Іншого життя не буде. Тому кожна мить варта вашої уваги, любові і визнання.
Джерело: Facebook
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