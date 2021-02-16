Росія створила прецедент: через окупацію Криму існує загроза силової зміни кордонів у світі

Окупацією українського Крим Росія створила прецедент у світі щодо силової зміни кордонів. Зокрема, такі ж самі кроки можуть зробити й інші країни.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Сталося це під час форум "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці".

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Про російський прецедент у світі

Заступник очільника МЗС підкреслив, що ситуація в Криму та на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму. Водночас це, за його словами, говорить про критичне ослаблення ваги норм та інститутів міжнародного права.

За великим рахунком ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра – ми можемо здогадуватися,

– зауважив Єнін.

Він додав, що сьогодні відомо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Зокрема, ці питання надзвичайно хвилюють Японію. І прецеденти беруться саме з Криму.

Інші загрози з боку Росії

Єнін повідомив, що Україну особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого Криму та можливого розміщення там ядерної зброї.

Це не просто якісне та кількісне посилення військового угруповання Росії. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Мовиться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії та Середземномор'я,

– попередив Єнін.

Окрім цього, заступник міністра відзначив загрозу екологічній безпеці в Криму та на Донбасі. Він підкреслив, що відбувається варварське знищення природних ресурсів шляхом піратського видобутку корисних копалин на окупованих територіях.

Єнін додав, що через злочини Росії Україна звернулася до міжнародних судів.

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Окупація українського Криму: як це було