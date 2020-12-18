Білорусь і Росія домовилися про співпрацю в сфері охорони громадського порядку. Також вони співпрацюватимуть щодо охорони стратегічних об'єктів інфраструктури.

Договір підписали Міністерство внутрішніх справ Білорусі й Федеральна служба військ Національної гвардії Росії. Він опублікований на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

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Особливо неоднозначним підписання цього договору виглядає на фоні протестів у Білорусі. У двосторонній співпраці буде низка напрямків:

охорона громадського порядку й забезпечення громадської безпеки,

охорона важливих державних об'єктів,

спеціальних вантажів,

боротьба з тероризмом й екстремізмом,

забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності.

У документі зазначається, що сторони будуть співпрацювати у форматах консультацій, семінарів, конференцій і навчально-методичних зборів, підготовці кадрів, проведенні спільних навчань тощо.

Здавалося б, нічого екстраординарного тут немає, але в документі також є важливе уточнення: "угода не перешкоджає сторонам розвивати інші взаємоприйнятні форми співробітництва".

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