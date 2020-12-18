Білорусь допустила Росію до "охорони правопорядку"
Білорусь і Росія домовилися про співпрацю в сфері охорони громадського порядку. Також вони співпрацюватимуть щодо охорони стратегічних об'єктів інфраструктури.
Договір підписали Міністерство внутрішніх справ Білорусі й Федеральна служба військ Національної гвардії Росії. Він опублікований на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
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Особливо неоднозначним підписання цього договору виглядає на фоні протестів у Білорусі. У двосторонній співпраці буде низка напрямків:
- охорона громадського порядку й забезпечення громадської безпеки,
- охорона важливих державних об'єктів,
- спеціальних вантажів,
- боротьба з тероризмом й екстремізмом,
- забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності.
У документі зазначається, що сторони будуть співпрацювати у форматах консультацій, семінарів, конференцій і навчально-методичних зборів, підготовці кадрів, проведенні спільних навчань тощо.
Здавалося б, нічого екстраординарного тут немає, але в документі також є важливе уточнення: "угода не перешкоджає сторонам розвивати інші взаємоприйнятні форми співробітництва".
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