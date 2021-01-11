Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина. У часи Майдану він керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.

Чинчин вже не у списку люстрованих: як йому це вдалося

Суд зобов'язав МВС звернутись до Міністерства юстиції, аби вилучити з реєстру люстрованих інформацію про Чинчина. Про це йдеться у рішенні ОАСК від 4 січня.

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Восени 2020 року Чинчин пробував знову влаштуватися на роботу в МВС. Подавався він на посаду головного спеціаліста департаменту персоналу.

Цікаво, що Чинчин успішно пройшов добір з призначення на посаду на період карантину. Але одержав відмову через перебування в реєстрі люстрованих. Тоді Чинчин і звернувся до суду.

Окружний адмінсуд послався на норми українського та міжнародного законодавства. Зокрема, щодо того, що необхідність люстрації має бути доведена в кожному конкретному випадку.

Мовляв, влада не надала доказів, що Чинчин сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, підриву основ нацбезпеки чи протиправному порушенню прав людини.

ОАСК задовільнив вимоги колишнього силовика

визнав протиправним і скасував наказ МВС від 2020 року, яким Чинчину відмовили в посаді;

зобов'язав компенсувати йому 1,7 тисячі гривень судового збору грошима МВС.

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