Суд скасував люстрацію головного слідчого МВС часів Майдану: він знову хоче у відомство
Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення прибрати зі списку люстрованих Миколу Чинчина. У часи Майдану він керував Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ.
Чинчин вже не у списку люстрованих: як йому це вдалося
Суд зобов'язав МВС звернутись до Міністерства юстиції, аби вилучити з реєстру люстрованих інформацію про Чинчина. Про це йдеться у рішенні ОАСК від 4 січня.
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Восени 2020 року Чинчин пробував знову влаштуватися на роботу в МВС. Подавався він на посаду головного спеціаліста департаменту персоналу.
Цікаво, що Чинчин успішно пройшов добір з призначення на посаду на період карантину. Але одержав відмову через перебування в реєстрі люстрованих. Тоді Чинчин і звернувся до суду.
Окружний адмінсуд послався на норми українського та міжнародного законодавства. Зокрема, щодо того, що необхідність люстрації має бути доведена в кожному конкретному випадку.
Мовляв, влада не надала доказів, що Чинчин сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, підриву основ нацбезпеки чи протиправному порушенню прав людини.
ОАСК задовільнив вимоги колишнього силовика
- визнав протиправним і скасував наказ МВС від 2020 року, яким Чинчину відмовили в посаді;
- зобов'язав компенсувати йому 1,7 тисячі гривень судового збору грошима МВС.
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Що відомо про роботу Чинчина у часи Майдану
- У 2010 – 2013 роках він працював у донецькій, київській та Генеральній прокуратурі.
- У 2013 році він став заступником начальника Головного слідчого управління МВС, керував управлінням з розслідування важких злочинів.
- У серпні 2013 року очолив ГСУ, на цій посаді Чинчин залишався до кінця Революції гідності.
- Тому потрапив під люстрацію.
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