У Рівному через сильний снігопад наразі оперативно координують роботу всіх комунальних і силових служб. Зокрема, кількість опадів у місті є нерівномірною з кількістю комунальної техніки, яка працює.

Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що ситуацію намагаються контролювати. За його словами, для розчищення доріг необхідно багато техніки, тому у місті залучають приватні організації, які допомагають справлятися з наслідками негоди.

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Третяк зазначив, що для посипання доріжок у Рівному є достатньо піщано-сольової суміші. Водночас ліквідовувати наслідки негоди також допомагають міські волонтери.

Власники авто з повним приводом працюють на вулицях міста та допомагають витягувати маршрутні таксі, які потребують допомоги на підйомах й спусках,

– розповів мер міста.

Як він зазначив, спільна скоординована робота волонтерів та міських служб допомагає досягати позитивних результатів.

Чи обмежили в'їзд габаритного транспорту

Третяк заявив, що служба автомобільних доріг вже прийняла рішення про обмеження в'їзду до Рівного для габаритного транспорту. За його словами, на дорогах державного значення, які є в напрямку Рівного, ці обмеження вже є чинними з 12:00 8 лютого.

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Міський голова також розповів, що наразі неможливо сказати, скільки часу діятимуть такі обмеження, адже це рішення координує служба автомобільних доріг.

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