В Україні прогнозують відчутне зниження температури 15 – 16 січня – вночі стовпчики термометрів опустяться до -21 градуса. Синоптики попереджають і про небезпеку на річках, де очікують посилення льодових явищ.

На Україну насувається погіршення погоди. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Сильний мороз буде скрізь

Синоптики прогнозують значне зниження температури 15 – 16 січня. Вночі очікують -12…-18 градусів, а у північних областях до -21 градуса. Вдень буде дещо тепліше – стовпчики термометрів сягатимуть -10…-16 градусів.

Протягом 17 – 18 січня холодна погода утримається.

У Києві теж у ці дні очікують сильні морози – вночі до -13…-18 градусів, вдень – до -11…-15 градусів.

Ситуація на річках

Також людям рекомендують бути обережними на річках.

На 14 – 15 січня посилення льодових явищ до встановлення льодоставу прогнозують

на річках Лівобережжя та Правобережжя;

на Київському, на Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському водосховищах.

Крім того, льодові явища у вигляді заберегів, припаю, льодоходу 16 – 18 січня будуть і на Дніпровському і Каховському водосховищах.

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі прогнозують потепління вже з 20 січня. Натомість синоптик Леонід Горбань обіцяє морозяну погоду на трохи довший період – до 8 лютого. Після цього стовпчики термометрів піднімуться, але показники все одно будуть зі знаком "мінус". Більше про це читайте тут.