Сильні морози та снігові замети охопили захід та північ України. Втім, це не останній снігопад у лютому.

Їх очікують ще, щонайменше, два. Скільки ще Україну засипатиме снігом та в яких регіонах – у прямому ефірі розповів Микола Кульбіда, директор Укргідрометцентру.

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Причини снігопадів

Він додав, що насампред це звичайна зима, він якої ми відвикли. Окрім цього, снігопади виникають у зв'язку з переміщення на нашу територію циклонічних утворень.

Один із циклонів зараз розташований над Україною і зумовлює не критичний, але достатньо інтенсивний снігопад у західних, північних та центральних областях України,

– пояснив Кульбіда.

Кульбіда: Це не останній циклон

Втім, за його словами, очікується, що таких циклонів буде ще аж 2. Один – 10 лютого, інший – 11 – 12 лютого 2021 року.

"Так, снігу додасться іще стільки, скільки є зараз. А морози після 13 лютого посиляться по всій території України і сягатимуть від 15 до 20 градусів морозу, а окремі дні буде ще прохолодніше", – зазначив Кульбіда.

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