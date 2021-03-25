Сила і перемога не у дронах, – ветеран АТО про стратегію на війні

Щоб перемогти у війні – треба мати чітку продуману стратегію. Велика кількість зброї – не причина вважати, що перемога вже в руках. Якщо невдало нею користуватись, можна втратити все.

Таку думку висловив ветеран АТО Леонід Остальцев у своєму "VETERANO блозі". Він додав, що важливо ефективно планувати і використовувати власні сили та засоби.

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"Головне – це те, що сила і перемога не у дронах і не в їхній кількості, а у правильному і адекватному оцінюванні противника", – запевнив Остальцев.

Я не тактик і не стратег. Я воював у 30-ій Окремій механізованій бригаді і був звичайним піхотинцем на посаді кулеметника, але навіть мені зрозуміло, що у війнах перемагають або за допомогою мізків, або за допомогою жертв, – додав ветеран.

За його словами, Україна – не радянський союз, щоб кидати на війну десятки і сотні мільйонів життів. У нас вихід один – думати головою.

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