Це сигнал олігархічній системі, – Лещенко про ситуацію довкола Харківських угод

Джерело:24 канал
Проти тих депутатів, які ратифікували Харківські угоди, можуть порушити справи. Ця ситуація – сигнал олігархічній та політичній системі в Україні. Вони повинні розуміти, що жоден олігарх не може кидати виклик державі.
Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що депутатам, які ратифікували угоди, загрожує щонайменше допит в СБУ. Тим, хто на нього не прийде – силовий привід.
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"Я думаю, що загалом це сигнал усій олігархічній та політичній системі. Жоден олігарх не може кидати виклик державі", – сказав Лещенко. Він запевнив, що якщо держава захоче, то поставить на місце будь-якого олігарха.
Тим, хто зараз намагається гратися в олігархічні качелі – на них буде знайдено упарву,
– додав журналіст.
За його словами, з кожним боротимуться по-різному." Для когось будуть санкції, для когось – санкції на їхні телеканали, позбавлення традиційних джерел фінансування або години чи дні, проведені на допитах в СБУ", – підсумував Лещенко.
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