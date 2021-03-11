Це сигнал олігархічній системі, – Лещенко про ситуацію довкола Харківських угод

11 березня 2021 , 20:04
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Джерело:

24 канал

Проти тих депутатів, які ратифікували Харківські угоди, можуть порушити справи. Ця ситуація – сигнал олігархічній та політичній системі в Україні. Вони повинні розуміти, що жоден олігарх не може кидати виклик державі.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що депутатам, які ратифікували угоди, загрожує щонайменше допит в СБУ. Тим, хто на нього не прийде – силовий привід.

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"Я думаю, що загалом це сигнал усій олігархічній та політичній системі. Жоден олігарх не може кидати виклик державі", – сказав Лещенко. Він запевнив, що якщо держава захоче, то поставить на місце будь-якого олігарха.

Тим, хто зараз намагається гратися в олігархічні качелі – на них буде знайдено упарву,
– додав журналіст.

За його словами, з кожним боротимуться по-різному." Для когось будуть санкції, для когось – санкції на їхні телеканали, позбавлення традиційних джерел фінансування або години чи дні, проведені на допитах в СБУ", – підсумував Лещенко.

Скандальні Харківські угоди: що відомо

  • Харківські угоди підписали ще у квітні 2010 року. У них мовиться про продовження перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі на 25 років.
  • Водночас за це Україна отримує знижку ціни на газ на 30%. Однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів. Документ ратифікувала Верховна Рада.
  • Генпрокуратура відкрила справу щодо цих угод ще у 2014 році. У ній мовиться про зловживання владою та державну зраду.

Лещенко про ситуацію довкола Харківських угод: відео