Проти тих депутатів, які ратифікували Харківські угоди, можуть порушити справи. Ця ситуація – сигнал олігархічній та політичній системі в Україні. Вони повинні розуміти, що жоден олігарх не може кидати виклик державі.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що депутатам, які ратифікували угоди, загрожує щонайменше допит в СБУ. Тим, хто на нього не прийде – силовий привід.

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"Я думаю, що загалом це сигнал усій олігархічній та політичній системі. Жоден олігарх не може кидати виклик державі", – сказав Лещенко. Він запевнив, що якщо держава захоче, то поставить на місце будь-якого олігарха.

Тим, хто зараз намагається гратися в олігархічні качелі – на них буде знайдено упарву,

– додав журналіст.

За його словами, з кожним боротимуться по-різному." Для когось будуть санкції, для когось – санкції на їхні телеканали, позбавлення традиційних джерел фінансування або години чи дні, проведені на допитах в СБУ", – підсумував Лещенко.

Скандальні Харківські угоди: що відомо

Харківські угоди підписали ще у квітні 2010 року. У них мовиться про продовження перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі на 25 років.

Водночас за це Україна отримує знижку ціни на газ на 30%. Однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів. Документ ратифікувала Верховна Рада.

Однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів. Документ ратифікувала Верховна Рада. Генпрокуратура відкрила справу щодо цих угод ще у 2014 році. У ній мовиться про зловживання владою та державну зраду.

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