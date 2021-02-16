Сигнал для однодумців: як підозра СБУ вплине на підтримку Шарія

Скандальний проросійський блогер та політик Анатолій Шарій неодноразово маніпулював інформацією в своїх блогах та з'являвся на медведчуківських і російських телеканалах. Утім лише зараз СБУ оголосила йому підозру в держзраді.

Мовилося саме про те, що Шарій в ефірах каналів і в блозі шкодив національній безпеці України на користь інших держав.

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Проросійський блогер втік з України в далекому 2012 році, мовляв за те, що тоді ще журналіста Шарія переслідував режим Януковича за нібито викривальні матеріали.

Сам блогер місце свого проживання в Євросоюзі не афішує. Утім, за інформацією журналістів-розслідувачів, той давно оселився в іспанській віллі за декілька мільйонів євро.

Донедавна Шарій, образившись на медведчуківські канали – не підбираючи слів облаяв прокремлівські медіаресурси. Проте забувши старі образи та раптово змінивши думку – блогер знову відвідав ефір одного з каналів Медведчука.

Звинувачення Шарія у фейках

Хоч блогер публічно не симпатизує Росії, однак не рідко заяви Шарія збігаються з наративами Кремля та проросійських сил в Україні. Водночас звинувачення у фейках Шарій отримує не лише від українських журналістів.



Заяви Шарія збігаються з наративами Кремля / Фото проросійських ЗМІ

Зокрема, у матеріалі міжнародної експертної групи Bellingcat виявили – блогер поширив неправдиву інформацію, коли збили MH17, чим підтримав терористів.

Шарій повірив Безлеру на слово, що дзвінок відбувся в інший день, а також заявив, що СБУ сфальсифікувала їхні свідчення, навмисно видаливши важливі частини повної розмови.

ітак рейсу МН17 збили над Донбасом у липні 2014 року, загинули 298 людей. Прокуратура Нідерландів виявила, що літак збили з "Бука", завезеного з Росії.

Підозра СБУ – сигнал для українців

Утім мільйона аудиторія в інтернеті не гарантує таку ж підтримку і в реальній політиці. Анатолій Шарій не тішився своєю популярністю в ютубі, але результат – на місцевих виборах партія Шарія отримала мізерні 52 депутатських мандати.



Шарій не тішився популярністю в ютубі / UA Rating

Водночас підозра в держзраді від СБУ є сигналом не лише самого Шарія, а й для його однодумців в Україні. Адже після чергового скандалу з його персоною їх може значно поменшати.