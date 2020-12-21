З огляду на вартість грошей, які Україна запозичує у 2021 році – транш від МВФ дуже важливо отримати. Він є потужним сигналом для інвесторів щодо державних цінних паперів. А також – що держава є надійними позичальниками та їй можна давати гроші.

Відповідний сигнал дає можливість залучати дешеві гроші, які коштують менше ніж ті, які держава залучить до фінансування дефіциту. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Він зауважив, що сума від МВФ, яку планують отримати в Україні у 2021 не є критичною для держави, її можна перекрити іншими джерелами. За його словами, держава залучить гроші під фінансування дефіциту навіть у випадку, якщо МВФ не надасть транш, але вже на інших умовах.

Якщо не буде траншу від МВФ – це буде болісно бити, коли ми вимушені будемо обслуговувати борг і повертати взяті гроші,

– повідомив Данило Гетманцев.

Вплив конституційної кризи

Згідно зі словами голови комітету Ради з питань фінансів, антикорупційна реформа є одним із пунктів, на якому наполягають партнери, проте це потрібно не стільки відповідним партнерам, скільки Україні. Антикорупційна політика та законодавство – це те, що вимагають люди й що необхідно для побудови цивілізованої демократії в Україні, розповів він.

"Я абсолютно погоджуюся з тими вимогами, які висувають наші партнери і вважаю, що їх потрібно впроваджувати якомога швидше. Те, що законопроєкт досі не підписаний президентом немає нічого загрозливого", – сказав Гетманцев.

Він додав, що законопроєкти прийняті за згодою усіх фракцій Верховної Ради, тому навряд чи будуть перешкоди у тому, щоб вони стали законами.

Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд скасував покарання за брехню у деклараціях та обмежив повноваження НАЗК. Відповідне рішення спричинило конституційну кризу в Україні. Детальніше – читайте за посиланням.

Законопроєкти щодо КСУ

Також Данило Гетманцев сказав, що не можна законом "розганяти" Конституційний Суд всупереч Конституції як це пропонують в деяких законодавчих ініціативах, тож навряд чи хтось може вимагати це від України.

"Ми намагаємось обмежити КСУ у прийнятті ним рішень з огляду на персональний склад суду. Я не знаю, чи можливі такі компромісні варіанти. Думаю, що ми зможемо вийти з цієї конституційної кризи і без порушення законодавства", – зазначив політик.

Питання МВФ до бюджету

У Міжнародного валютного фонду, на думку Гетманцева, є питання до виконання бюджету. Проте в Україні також зацікавлені у тому, щоб бюджет був реальним, сказав він.

Ми самі висловлюємо побажання щодо зменшення дефіциту бюджету, більшого – ніж це відбулося в проєкті бюджету на наступний рік (2021 –24 канал), а також щодо дещо завищених показників зростання економіки України,

– зауважив голова комітету ВР.

Він додав, що питання не лише в завищенні дохідної частини, а й в її заниженні, зокрема від митниці можна передбачити більші надходження. "Я подавав відповідні поправки, бо навіть міністр фінансів заявляв, що там ховається десь 5 – 10 мільярдів надходження від митниці на місяці. Цих надходжень ми не побачили в проєкті бюджету", – сказав Гетманцев.

Разом з тим, якщо забезпечити перевиконання у відповідній частині, то це безперечно буде перемогою, зауважив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Терміни траншу

Данило Гетманцев розповів, що за результатами місії буде відповідна заява від МВФ, у ній зазначать пункти, які Україна ще повинна виконати задля отримання цього траншу. І власне отримання грошей буде залежати не від роботи місії, а від виконання тих пунктів, які вони зазначать у своєму звіті, сказав він.

Водночас голова комітету Ради заявив, що термін отримання траншу, про який заявив прем'єр-міністр, є реальним, проте залежить від виконання умов.

Довідка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає наступний транш від МВФ на початку 2021 року. Вже з 21 грудня в Україні розпочне роботу місія МВФ.

Транш від МВФ: коротко