COVID-19 відрізав Сідней від решти Австралії: деталі
Найбільше місто Австралії – Сідней частково ізолювали від решти територій країни через ситуацію з коронавірусом. Нові обмеження стартують з 21 грудня.
У передмісті Сіднея – спалах коронавірусу
Окремі штати – такі, як Вікторія та Квінсленд, заборонили людям прибувати з Сіднея. Про це інформує ВВС.
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У Південній Австралії теж ввели двотижневий карантин для жителів Сіднея. У Західній Австралії пішли ще далі – закрили кордони.
Які обмеження встановили у Сіднеї
Щодо самого мегаполісу, то у передмісті – на північному узбережжі, ввели ізоляцію. Через спалах коронавірусу, близько чверті мільйона осіб – на карантині щонайменше до Різдва.
- Масові зібрання у Сіднеї – під забороною, а приватні зустрічі обмежили до кількості 10 осіб.
- У закритих громадських місцях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 особу на 4 квадратні метри.
- Не працюють дискотеки та нічні клуби. Дозволено проводити лише вечірки з нагоди весілля – не більше ніж 20 учасників.
Яка ситуація з коронавірусом в Австралії
Станом на 20 грудня в Австралії виявили понад 28 тисяч випадків коронавірусу, померли 908 осіб. Одужали – близько 25 тисяч хворих.
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