Найбільше місто Австралії – Сідней частково ізолювали від решти територій країни через ситуацію з коронавірусом. Нові обмеження стартують з 21 грудня.

У передмісті Сіднея – спалах коронавірусу

Окремі штати – такі, як Вікторія та Квінсленд, заборонили людям прибувати з Сіднея. Про це інформує ВВС.

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У Південній Австралії теж ввели двотижневий карантин для жителів Сіднея. У Західній Австралії пішли ще далі – закрили кордони.

Які обмеження встановили у Сіднеї

Щодо самого мегаполісу, то у передмісті – на північному узбережжі, ввели ізоляцію. Через спалах коронавірусу, близько чверті мільйона осіб – на карантині щонайменше до Різдва.

Масові зібрання у Сіднеї – під забороною, а приватні зустрічі обмежили до кількості 10 осіб.

У закритих громадських місцях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 особу на 4 квадратні метри.

Не працюють дискотеки та нічні клуби. Дозволено проводити лише вечірки з нагоди весілля – не більше ніж 20 учасників.

Зверніть увагу! Перед тим, як сусідні штати ввели обмеження, жителі Сіднея масово пробували виїхати з міста. Саме це й стало причиною для занепокоєння влади.

Яка ситуація з коронавірусом в Австралії

Станом на 20 грудня в Австралії виявили понад 28 тисяч випадків коронавірусу, померли 908 осіб. Одужали – близько 25 тисяч хворих.