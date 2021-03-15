Сидів за зґвалтування та пив з батьком дитини: що відомо про ймовірного вбивцю Марійки Борисової

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової, житель села Щасливе на Херсонщині, вже сидів у в'язниці за зґвалтування. Крім того, чоловік весь час пив та був дуже агресивним. До речі, його помічали за чаркою разом з батьком дівчинки.

За інформацією ЗМІ, 63-річний підозрюваний колись познущався з хлопчика з того ж села. Дитина вижила, але отримала проблеми зі здоров'ям.

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Що відомо про підозрюваного

Журналісти проаналізували сторінку чоловіка в соціальних мережах та зауважили, що, ймовірно, він родом із села Кладбінка у Казахстані.

Підозрюваний має 2 дорослих сини й дочку.

Однак припустили, що нормальних стосунків із близькими він не підтримує. Під одним із фото з дітьми чоловік написав: "Через 15 років".

ТСН пише, що підозрюваний був тричі судимий: за хуліганство та тяжкі тілесні ушкодження.

Що кажуть про чоловіка знайомі

Люди, які знали підозрюваного давно, запевняють, що нічого дивного в його поведінці не помічали. Однак родичка чоловіка зазначила, що його сім'я з ним не спілкується, тому що чоловік – нехороша людина.

Сім'я ймовірного вбивці оселилася в Щасливому давно. Проте його рідні потім переїхали в Росію.



Ймовірно, це близькі підозрюваного / Фото зі сторінки чоловіка в "Однокласниках"

Чоловік випивав

У Щасливому теж багато хто називає підозрюваного поганою людиною. Селяни вірять, що він міг вчинити злочин, бо був агресивний. Сусідка чоловіка розповіла, що той кидався на неї з сокирою.

Чоловік постійно пив. У нього навіть бувала біла гарячка. До слова, Микола міг випити разом із батьком убитої Маші, який покинув сім'ю.

Він постійно задирався, особливо з молоддю, шукав пригод. Дуже неприємний,

– розповіли жителі Щасливого.