Сидів за зґвалтування та пив з батьком дитини: що відомо про ймовірного вбивцю Марійки Борисової
Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової, житель села Щасливе на Херсонщині, вже сидів у в'язниці за зґвалтування. Крім того, чоловік весь час пив та був дуже агресивним. До речі, його помічали за чаркою разом з батьком дівчинки.
Джерело:Obozrevatel
За інформацією ЗМІ, 63-річний підозрюваний колись познущався з хлопчика з того ж села. Дитина вижила, але отримала проблеми зі здоров'ям.
Важливо Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Що відомо про підозрюваного
- Журналісти проаналізували сторінку чоловіка в соціальних мережах та зауважили, що, ймовірно, він родом із села Кладбінка у Казахстані.
- Підозрюваний має 2 дорослих сини й дочку.
- Однак припустили, що нормальних стосунків із близькими він не підтримує. Під одним із фото з дітьми чоловік написав: "Через 15 років".
- ТСН пише, що підозрюваний був тричі судимий: за хуліганство та тяжкі тілесні ушкодження.
Що кажуть про чоловіка знайомі
Люди, які знали підозрюваного давно, запевняють, що нічого дивного в його поведінці не помічали. Однак родичка чоловіка зазначила, що його сім'я з ним не спілкується, тому що чоловік – нехороша людина.
Сім'я ймовірного вбивці оселилася в Щасливому давно. Проте його рідні потім переїхали в Росію.
Ймовірно, це близькі підозрюваного / Фото зі сторінки чоловіка в "Однокласниках"
Чоловік випивав
У Щасливому теж багато хто називає підозрюваного поганою людиною. Селяни вірять, що він міг вчинити злочин, бо був агресивний. Сусідка чоловіка розповіла, що той кидався на неї з сокирою.
Чоловік постійно пив. У нього навіть бувала біла гарячка. До слова, Микола міг випити разом із батьком убитої Маші, який покинув сім'ю.
Він постійно задирався, особливо з молоддю, шукав пригод. Дуже неприємний,
– розповіли жителі Щасливого.
Крім того, жителі села зазначили, що того вечора, 7 березня, Марійка забігла до підозрюваного, щоб дізнатися, чи не в нього затримався тато, якого вона чекала з подарунком.
Чоловік випивав / Фото зі сторінки підозрюваного в "Однокласниках"
Ймовірний вбивця відмовився копати яму для дівчинки
Підозрюваний працював копачем могил, але яму для Марійки відмовився копати. В той час чоловік "безпробудно" пив і казав, що у нього "руки погані".
До речі, сусіди кажуть, що з квартири підозрюваного не чули криків. Припустили, що чоловік катував дитину в своєму сараї.
Після страшного вбивства Марійки у Щасливому дітей на вулиці не випускають.
Вбивство Марійки Борисової: що відомо
- Дівчинка зникла 7 березня. Її шукали протягом кількох діб.
- Дитину знайшли мертвою 11 березня. Її тіло лежало у пакеті в сараї. Раніше приміщення оглядали, тож ймовірно його туди підкинули.
- Дівчину могли зґвалтувати та задушити, бо на ній виявили волосся статевих органів.
- Поліція провела генетичні експертизи. На підставі результатів цих експертиз і затримали підозрюваного.
- Коли до нього прийшли правоохоронці, він намагався вкоротити собі віку – перерізав вени. Однак встигли надати меддопомогу.
- Чоловіка взяли під варту до 12 травня без права внесення застави. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
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